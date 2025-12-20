accident pe dn1 la miercurea sibiului: șoferiță de 19 ani rănită

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului. O tânără de 19 ani a fost rănită.

Polițiștii și pompierii s-au deplasat la locul accidentului. Potrivit primelor informații, o șoferiță a pierdut controlul mașinii.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare Miercurea Sibiului – Sibiu, la km 346 + 100 m, o tânără de 19 ani din județul Alba a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, conducătoarea auto a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital. Potrivit ISU Sibiu, ea a suferit un traumatism cranian,

Polițiști efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Fără mari probleme de trafic.