al doilea accident sâmbătă dimineață pe dn1 la miercurea sibiului: încă o șoferiță a ieșit în decor

Un nou accident a avut loc, sâmbătă dimineață, pe DN1, la Miercurea Sibiului. O altă șoferiță a ieșit în decor.

Polițiștii rutieri intervin la un accident rutier produs pe DN 1, la intrare în localitatea Miercurea Sibiului.

“Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare Sibiu – Sebeș, la km 344, în condiții de carosabil umed, o tânără de 23 de ani din Dobârca a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, conducătoarea auto a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital. Potrivit ISU Sibiu, a suferit un traumatism cranian, dar este conștientă.

Polițiști efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Fără mari probleme de trafic.

Acesta este al doilea accident de sâmbătă dimineață de la Miercurea Sibiului. Detalii AICI.

În contextul producerii celor două accidente rutiere, polițiștii le reamintesc conducătorilor auto importanța adaptării vitezei de deplasare la condițiile meteo – rutiere.

Nu uitați, viteza excesivă sau neadaptată este cauza principală de producere a accidentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave. Nu porniți la drum dacă autovehiculul nu este echipat cu anvelope specifice, de iarnă. Astfel, când circulați pe tronsoane de drum cu carosabil umed, ud sau cu depuneri de polei, reduceți considerabil viteza, îndeosebi în curbe. Evitați manevrele bruște, cum ar fi frânarea sau schimbarea direcției de deplasare, deoarece aceste manevre cresc considerabil riscul de a derapa și de a pierde controlul direcției de mers. Mai mult decât atât, în condiții de ceață, ploaie sau ninsoare, măriți distanța între autovehicule pentru a vă putea opri la timp în cazul producerii unor evenimente neașteptate. Folosiți luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării. Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dar nici în stare de oboseală. Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic, adoptați o manieră preventivă în conducere!