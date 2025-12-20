cum va fi vremea de crăciun: la sibiu este posibil să ningă

Sibiul ar putea fi alb de Crăciun. Meteorologii anunță că vremea se va răci săptămâna viitoare și, în unele regiuni, ar putea ninge.

Weekendul acesta, în toată țara, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, cu temperaturi maxime între 2 grade Celsius în Transilvania și nordul Moldovei, și 10 grade Celsius în dealurile de Vest și pe litoral, potrivit Digi24.

Vremea se va mai răci săptămâna viitoare, iar meteorologii spun că sunt șanse să ningă de Crăciun în centrul țării.

„Cu cât ne vom apropia mai mult, gradul de certitudine va crește. Însă, din estimările pe care le avem în acest moment, ne așteptăm ca în perioada Crăciunului vremea să se răcească, să avem parte de ninsori în centrul, estul și sud-estul țării și ploi prin vest și sud-vest, iar, după data de 26 decembrie vremea să intre în ameliorare. Situația se poate schimba de la o zi la alta. Dacă acum modelele sugerează ninsori, este posibil ca în perioada Crăciunului să nu avem precipitații sau acestea să fie ploi”, a explicat meteorologul Alexandra Roșioară.