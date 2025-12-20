la mulți ani, sibiu! orașul împlinește astăzi 834 ani

Sibiul sărbătorește, în 20 decembrie, 834 de ani de la prima atestare documentară.

„La mulți ani, Sibiului, la 834 de ani! Îl sărbătorim astăzi cu istoria sa, prin cultura care îl definește, prin ceea ce este astăzi – activ prin comunitatea sa și animat în permanență prin proiecte, prin evenimente și prin tot ceea ce îl face unic – SIBIU!”, scriu reprezentanții Primăriei pe Facebook.

În 20 decembrie 1191, Papa Celestin al III-lea emite un document ecleziastic care menţionează aşezarea „Cibinium”. Aceasta este prima atestare documentară a oraşului Sibiu, conform Sibiu Tourist Information Center. În Arhivele Naționale de la Sibiu cel mai vechi document în care se vorbește despre Sibiu este din 1282, apărut cu 91 de ani mai târziu decât documentul de la Vatican.

Actualul cartier Guşteriţa din Sibiu este considerat a se fi dezvoltat pe ceea ce în trecut a fost castrul roman Cedonia. Oraşul a fost colonizat în secolul a XII-lea de colonişti saşi din teritoriul Rin-Mosela. Prima atestare documentară cu numele Hermannstadt a avut loc în 1223. Peste ceva mai mult de o sută de ani, în 1336, Sibiul a fost declarat oraş.