lot decimat la fc hermannstadt pentru ultimul meci al anului. dorinel munteanu: ”trebuie să găsesc soluții”/ video

În mare suferință de puncte, FC Hermannstadt caută să încheie anul cu un succes în meciul de duminică, de la ora 14.00, de la Sibiu, cu Petrolul Ploiești.

Fără victorie în ultimele 10 etape de Superliga, FC Hermannstadt caută ieșirea din criză duminică, la ultimul joc din acest an, cel cu Petrolul. Sibienii sunt serios amenințați cu retrogradarea în acest sezon, situându-se pe locul 15, cu doar 12 puncte după 20 de etape. Petrolul stă ceva mai liniștită, pe 12, cu 19 puncte.

La al doilea meci pe banca sibienilor, Munteanu caută prima victorie. ”Importanța acestui joc nu mai trebuie discutată, o știm foarte bine. Este ultimul meci din acest an, suntem obligați să facem o partidă bună. Chiar dacă sunt la comanda echipei de o saptămână și câteva zile, eu îmi doresc ca jocul să fie unul consistent, în care cele trei puncte să fie principala noastră țintă, pentru că avem foarte mare nevoie. Mai mult decât atât, toți suporterii așteaptă de la noi aceste puncte si cred că le-am face și lor o mică bucurie de sărbători, prin câștigarea celor trei puncte” a declarat Dorinel Munteanu la conferința de presă susținută sâmbătă la Sibiu.

”Băieții își doresc, dar nu e suficient”

Tehnicianul le cere jucătorilor săi să elimine erorile din meciul cu Craiova și să se implice total în joc.

”Pentru a câștiga, trebuie să eliminăm greșelile pe care le-am făcut la jocul cu Craiova, pentru că eu consider că adversarul nostru n-a fost cu nimic superior față de noi, ci dimpotrivă, am avut momente foarte bune. Îmi doresc ca la jocul de duminică să eliminăm greșelile și ceea ce am făcut bine, să îmbunătățim și astfel să avem o constanță în joc timp de 90 de minute. Am mai spus-o, am foarte mare încredere în jucători, am văzut că își doresc, dar nu e suficient să câștigăm. Trebuie să ne implicăm mental, fizic și după o luptă de 90 de minute, trebuie să ne sacrificăm pentru a câștiga” a mai punctat tehnicianul sibienilor.

Doi suspendați și trei accidentați pentru Sibiu

Dorinel Munteanu nu are multe soluții, după ce Neguț și Bejan sunt suspendați, Selimovic este exclus din lot, iar Ivanov, Balaure și Kujabi sunt accidentați. Biceanu și Buș par a ieși din calcule pentru titularizare, după ce au fost schimbați la pauză în meciul precedent, cu Craiova. În schimb, sunt apți de joc Stoica și Antwi.

”Eu trebuie să găsesc soluții, cu cine încep jocul și ce jucători stau pe bancă ca să aducă un plus. Cei de pe bancă și cei care încep jocul trebuie să fie hotărâți în ceea ce fac și să câștigăm” a subliniat ”Neamțul.”

Biletele pentru meciul FC Hermannstadt – Petrolul sunt disponibile online pe platforma Bilete.ro, dar și la casa de bilete de pe ”Municipal”, sâmbătă până la ora 19.00 și duminică începând cu ora 11.00.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Karo, Stoica, Ciubotaru – Antwi, Albu, Jair, Oroian (Stancu) – Chițu, Gjorgjievski.