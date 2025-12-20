peste 1,2 milioane de țigări de contrabandă găsite într-un tir pe dn7 la boița / foto

Un cetățean străin a fost reținut, vineri, după ce a fost prins că transporta cu TIR-ul țigări de contrabandă. Oamenii legii au indisponibilizat vehiculul, dar și cele peste un milion de țigarete.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sibiu au reținut, vineri, 19 decembrie, un cetățean străin în vârstă de 40 de ani, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de țigarete”.

Bărbatul a fost prins pe Valea Oltului. „În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 7, pe directia Vâlcea – Sibiu, bărbatul a fost oprit pentru control în cadrul unei acțiuni desfășurate de Serviciul Rutier Sibiu împreună cu Direcția Regională Vamală Brașov, la km 247 +600 de metri, în apropiere de localitatea Boița. În urma efectuării controlului ansamblului TIR, în interiorul acestuia au fost descoperite 120 de baxuri de țigări de contrabandă (1.200.000 de țigarete), fără marcaje fiscale. Întreaga cantitate de țigarete și autovehiculului folosit la transportul acestora au fost indisponibilizare în vederea cercetărilor iar cetățeanul străin a fost condus la sediul poliției, în vederea audierii”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței în vederea aplicării unei măsuri preventive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.320.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de țigarete. La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.