program special de sărbători la baia populară sibiu

Baia Populară Sibiu a anunțat programul de sărbători. De Crăciun și de Revelion este închisă.

Sibienii se pot relaxa în continuare în preajma sărbătorilor de iarnă la Baia Populară Sibiu. Totuși, de Crăciun și de Revelion, angajații iau o pauză pentru a petrece momente prețioase cu familia.

Iată mai jos programul complet:

24 decembrie: deschis până la ora 14:00;

25 decembrie: închis;

26 decembrie: închis;

31 decembrie: deschis până la ora 14:00;

1 ianuarie: închis;

2 ianuarie: închis;

6 ianuarie: închis;

7 ianuarie: închis.

În toate celelalte zile, Baia Populară va funcționa după programul obișnuit.