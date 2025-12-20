Baia Populară Sibiu a anunțat programul de sărbători. De Crăciun și de Revelion este închisă.
Sibienii se pot relaxa în continuare în preajma sărbătorilor de iarnă la Baia Populară Sibiu. Totuși, de Crăciun și de Revelion, angajații iau o pauză pentru a petrece momente prețioase cu familia.
Iată mai jos programul complet:
- 24 decembrie: deschis până la ora 14:00;
- 25 decembrie: închis;
- 26 decembrie: închis;
- 31 decembrie: deschis până la ora 14:00;
- 1 ianuarie: închis;
- 2 ianuarie: închis;
- 6 ianuarie: închis;
- 7 ianuarie: închis.
În toate celelalte zile, Baia Populară va funcționa după programul obișnuit.
Ultima oră
- Peste 1,2 milioane de țigări de contrabandă găsite într-un TIR pe DN7 la Boița / foto 40 de minute ago
- Cum va fi vremea de Crăciun: la Sibiu este posibil să ningă o oră ago
- Program special de sărbători la Baia Populară Sibiu 3 ore ago
- La mulți ani, Sibiu! Orașul împlinește astăzi 834 ani 3 ore ago
- Al doilea accident sâmbătă dimineață pe DN1 la Miercurea Sibiului: încă o șoferiță a ieșit în decor 4 ore ago