spectacol la sibiu: csu trece în forță de vâlcea și reaprinde speranțele pentru play-off

CSU Sibiu a bifat o victorie solidă pe teren propriu, 96–85 cu CS Vâlcea, într-un meci din etapa a 13-a a Diviziei A, controlat în mare parte de echipa lui Dan Fleseriu.

Sibienii au intrat hotărât în joc și au câștigat primul sfert (23–20), dar adevărata diferență s-a făcut în actul secund. CSU a turat motoarele, a apărat agresiv și a găsit soluții clare în atac, adjudecându-și sfertul doi cu 30–19. La pauză, avantajul de +14 puncte spunea deja o poveste clară.

După revenirea de la vestiare, Vâlcea a încercat să reintre în meci, însă CSU Sibiu a gestionat matur momentele mai bune ale oaspeților. Sfertul trei (29–20) a consolidat controlul gazdelor, care au jucat cu siguranță, fără să forțeze inutil. Ultimele zece minute au fost mai relaxate pentru sibieni, Vâlcea câștigând sfertul patru (26–14), dar fără să pună cu adevărat în pericol rezultatul final.

Cu 96 de puncte marcate, CSU Sibiu a arătat din nou că are forță ofensivă și un joc colectiv care poate pune probleme oricui în campionat. Victoria cu Vâlcea confirmă forma bună a echipei și dă speranțe că Sibiul poate prinde play off-ul.