topul celor mai frumos decorate clădiri din sibiu: cine sunt câștigătorii concursului organizat de primărie / foto

Municipalitatea a oferit șase premii celor mai frumos decorate clădiri din Sibiu. Concursul, organizat de Primărie, a provocat comunitatea să înfrumusețeze orașul cu ocazia Crăciunului. 

Sibiul în sărbătoare și-a premiat cele mai frumos decorate clădiri, care adaugă la atmosfera acestui oraș de poveste!  Pe scena Târgului de Crăciun au fost premiate vineri seara cele mai reușite decorațiuni de Crăciun înscrise în concursul „Sibiu Oraș de Poveste”. 

topul celor mai frumos decorate clădiri din sibiu: cine sunt câștigătorii concursului organizat de primărie / foto

„De ce i-am premiat? Pentru că oamenii care se implică în comunitate și în proiectele acesteia trebuie apreciați și aplaudați. Le mulțumim că au făcut acest efort și îi felicităm!”, spun reprezentanții Primăriei. 

Au fost oferite premii pe cinci categorii, fiind oferit și un premiu special unui hotel din oraș.

topul celor mai frumos decorate clădiri din sibiu: cine sunt câștigătorii concursului organizat de primărie / foto
topul celor mai frumos decorate clădiri din sibiu: cine sunt câștigătorii concursului organizat de primărie / foto

Aceștia sunt câștigătorii, stabiliți prin votul publicului și al juriului:

  • PREMIUL SPECIAL “Spiritul Sibiului” – Art Hotel, de pe str. Centumvirilor
  • LOCAL DE POVESTE – Cabana Valea Aurie 
  • MAGIA OSPITALITĂȚII  – Magister Seven Hotel  de pe str. Avram Iancu 
  • FARMECUL PATRIMONIULUI – Târgul de Crăciun Sibiu 
  • VITRINA DE CRĂCIUN – Lorea Unique Flower Shop de pe str. Morilor 
  • LUMINĂ ÎN CARTIER – Școala nr. 2, de pe str. Avram Iancu 

Primăria i-a felicitat pe participanți, anunțând că și anul viitor va avea loc o astfel de provocare. 

Ultima oră