accident cu 7 victime la brateiu: s-a activat planul roșul update

Un accident rutier grav s-a produs duminică la Brateiu. Șapte persoane sunt implicate în eveniment. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
UPDATE 3
Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.
„În urma evaluării medicale toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. 7 minori cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani au fost transportați la CPU Luther și 3 adulți (28, 36 și 61 de ani) au fost transportați la CPU Mediaș”, informează reprezentanții ISU Sibiu.
Din fericire, nici o persoană implicată în accident nu a suferit răni grave, acestea având diferite traumatisme.
UPDATE 2
La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic și o autospecială de descarcerare. În total în aceste momente la fața locului acționează: 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic, o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare, una de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple.
În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de 10 persoane (3 adulți și 7 minori). Acestea sunt evaluate de echipajele medicale.
UPDATE 1
Un microbuz de transport persoane a intrat în zidul unei case. Traficul în zonă este îngreunat.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit primelor informații Planul Roșu a fost activat în localitatea Brateiu ca urmare a unui accident rutier în care sunt implicate un microbuz și 7 persoane, dintre care 5 minori.
La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe: un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ.
Din primele informații, toate cele 7 persoane implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.
Revenim cu detalii!
