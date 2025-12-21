accident cu 7 victime la brateiu: s-a activat planul roșul update

Un accident rutier grav s-a produs duminică la Brateiu. Șapte persoane sunt implicate în eveniment. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

UPDATE 3

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

„În urma evaluării medicale toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. 7 minori cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani au fost transportați la CPU Luther și 3 adulți (28, 36 și 61 de ani) au fost transportați la CPU Mediaș”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Din fericire, nici o persoană implicată în accident nu a suferit răni grave, acestea având diferite traumatisme.

UPDATE 2

La fața locului forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două ambulanțe SAJ dintre care una cu medic și o autospecială de descarcerare. În total în aceste momente la fața locului acționează: ⁠4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic, o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare, una de stingere, o autospecială de transport personal și victime multiple.

În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de 10 persoane (3 adulți și 7 minori). Acestea sunt evaluate de echipajele medicale.

UPDATE 1

Un microbuz de transport persoane a intrat în zidul unei case. Traficul în zonă este îngreunat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații Planul Roșu a fost activat în localitatea Brateiu ca urmare a unui accident rutier în care sunt implicate un microbuz și 7 persoane, dintre care 5 minori.

La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe: ⁠un echipaj SMURD, ⁠o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și ⁠două ambulanțe SAJ.

Din primele informații, toate cele 7 persoane implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

Revenim cu detalii!