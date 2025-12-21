accidentul de la brateiu: 10 persoane duse la spital după ce un microbuz a lovit zidul unei case / video

Accidentul de duminică seara de la Brateiu s-a soldat cu rănirea a zece persoane. Toate au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a lovit de zidul unei case.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere că în microbuzul care s-a lovit de zidul unei case se aflau mai multe persoane.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DN 14, la km 60 + 900 metri, având direcția de deplasare Brateiu – Mediaș, o conducătoarea auto în vârstă de 36 de ani, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un imobil. La momentul producerii accidentului rutier, în microbuz se aflau 10 persoane, respectiv: conducătoarea auto, 2 adulți în vârstă de 28 și 61 de ani și 7 copii, cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

După mai multe evaluări, în total 10 persoane au fost duse la spital. Șapte copii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani au fost transportați la CPU Luther și 3 adulți, de 28, 36 și 61 de ani, au fost transportați la CPU Mediaș.

Din fericire, nici o persoană implicată în accident nu a suferit răni grave, acestea având diferite traumatisme.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul se desfășoară în condiții normale.

