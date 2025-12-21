antrenorul lui fc hermannstadt despre transferurile din ianuarie. ”sunt mereu în contact...” video

Tehnicianul sibienilor, Dorinel Munteanu anunță că vor fi schimbări în lot și se consultă cu conducerea pentru a întări lotul lui FC Hermannstadt.

Dorinel Munteanu nu i-a resuscitat încă pe sibieni în cele două etape, în care a strâns doar un punct pe ”Municipal”. Tehnicianul a subliniat că punctul cu Petrolul, scor 1-1, este unul meritat de sibieni, după jocul bun din repriza secundă.

”Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei, de a-mi felicita jucătorii atât după jocul cu Universitatea Craiova, repriza a doua, cât și după jocul cu Petrolul, acest punct este mai mult decât meritat. Nu pe durata întreagă a jocului am arătat calitate, dar ea nu este de ajuns să câștigi, mai trebuie determinare, dorință de a câștiga. Nu promit nimic, îmi doresc ca anul viitor să ne atingem obiectivul și să avem stadionul plin, să plece și suporterii mulțumiți acasă, cum a doua repriză cred că au fost” a declarat Dorinel Munteanu la conferința de presă.

”Am un drum lung până acasă”

Tehnicianul a anunțat că vor fi și câteva veniri, care să aducă un plus pe posturile deficitare. ”Am un drum lung până acasă, mă gândesc, sunt în contact mereu cu conducerea. Se vor face ceva schimbări, dar perioada e scurtă, trebuie să ne gândim foarte bine ce aducem. Cei care au evoluat cu Petrolul, am fost mulțumit în mare parte. Anul 2025 a fost greu pentru mine, am avut probleme. Am această provocare la Hermannstadt, vreau să o duc la bun sfârșit, în 2026 vreau să-mi ating obiectivul personal, să creez o echipă puternică la Sibiu”, a mai spus Dorinel Munteanu.