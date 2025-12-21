artistul ovidiu cărpușor, absolvent al ulbs, a câștigat marele premiu internațional de pictură la tokyo / foto

Reușită extraordinară pentru artistul plastic Ovidiu Cărpușor. Absolventul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se întoarce acasă, de la Tokyo, cu Marele Premiu Internațional de Pictură. Acesta a cucerit scena artistică globală și a câștigat Locul I Mondial în competiția desfășurată în cea mai mare metropolă a lumii.

O performanță artistică de excepție plasează România în centrul atenției culturale mondiale. Artistul plastic Ovidiu Cărpușor, absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Doctor în Arte Plastice și Decorative, recunoscut ca un Ambasador al artelor frumoase prin implicațiile sale culturale, a cucerit scena artistică globală, obținând Locul I mondial – Marele Premiu Internațional de Pictură în cadrul Festivalului Internațional de Artă, în finala desfășurată la Tokyo.

Competiția Sakura Art Prize, considerată una dintre cele mai prestigioase și competitive la nivel internațional, s-a desfășurat pe parcursul a 8–9 luni, reunind în Marea Finală peste 80 de artiști internaționali de elită, calificați de pe toate continentele. Erau necesare 100 de voturi pentru aceasta calificare, iar Ovidiu Cărpușor a fost singurul artist român ajuns în această etapă finală, intrând în competiția decisivă de pe locul al IV-lea, cu peste 2.400 de voturi.

Verdictul final de săptămâna trecuta a aparținut unei comisii de jurizare alcătuită din peste 100 de critici de artă, profesori universitari, curatori, galeriști, artiști și colecționari din întreaga lume. În urma voturilor decisive venite din toate colțurile globului, artistul român a urcat spectaculos pe prima poziție mondială, depășind nume consacrate ale scenei artistice internaționale.

Lucrarea câștigătoare, „I feel you…”, parte a ciclului conceptual „Joker”, început în urmă cu cinci ani, a fost realizată în ulei, acrilic și foiță de aur pe pânză, utilizând tehnica expresivă a cuțitului de paletă. Înainte de a ajunge la Tokyo, creația lui Cărpușor a fost expusă în cadrul mai multor expoziții din Londra, Brașov, Roman, Cluj-Napoca și anul trecut în Los Angeles. Opera a impresionat juriul prin forța emoțională, tehnica de lucru, mesajul simbolic profund și limbajul vizual contemporan, fiind considerată o expresie matură și relevantă a artei actuale, prezentată de Ovidiu Cărpușor în acest context competițional internațional.

Această distincție depășește cu mult dimensiunea unui succes individual. Ea reprezintă o reconfirmare a valorii artei românești pe scena internațională și o victorie culturală de anvergură mondială, comparabilă cu marile performanțe românești obținute în competiții globale de elită, fie ele culturale sau sportive.

Totodata, în cadrul acestui context prestigios, pictorul și expertul restaurator Ovidiu Cărpușor a avut și o participare extraordinară la International Art Fair Tokyo, consolidându-și statutul de artist de referință al artei contemporane și de reprezentant emblematic al culturii românești la nivel global.