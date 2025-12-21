Un bărbat a fost reținut, sâmbătă, după ce a fost prins de poliție conducând beat un autoturism și neavând permis de conducere. Omul a fost depistat într-o localitate de pe Valea Oltului.

Polițiștii orașului Brezoi au reținut, la data de 20 decembrie, un bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul de 38 de ani, din comuna Câineni, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din aceeași localitate.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat valoarea de 1,15 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.

Astfel, în baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. În cursul zilei de 21 decembrie, el urmează să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii orașului Brezoi, sub supravegherea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.