ceață densă pe drumurile din județul sibiu: sfaturi de la polițiști 

Pe majoritatea arterelor din județul Sibiu este ceață densă, motiv pentru care polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență.

La această oră, pe toate artele din județul Sibiu, atât naționale cât și județene, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, care în anumite zone reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

„Polițiștii vă recomandă să circulați cu prudență, să adaptați viteza la conditiile meteo și de drum şi să păstrați distanța de siguranță între autovehicule. Pietonilor le recomandăm să se asigure înainte de a se angaja în traversarea drumului, să o facă doar prin locurile speciale amenajate și să nu circule pe marginea părții carosabile”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.