ceață în toată țara: șoferi, circulați cu prudență

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, întrucât traficul rutier este afectat de ceață în aproape toată țara duminică dimineață. Avertismentul vine de la Centrul Infotrafic care arată că, pe unele porțiuni de drum, se poate forma ghețuș.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident, notează Mediafax.

În toată țara, în special în zonele de câmpie, „se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.”

Pe arterele rutiere principale, adică pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, traficul rutier „se desfășoară fluent, în condiții de ceață, cu vizibilitate între 100 și 300 metri.”

Autoritățile le recomandă șoferilor „să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”.

Și pietonii sunt sfătuiți „să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții”. „Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto”, este recomandarea Infotrafic.