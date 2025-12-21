constantin chiriac, directorul tnrs, la 36 de ani de la revoluție: „sunt optimist pentru românia”

Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” (TNRS) din Sibiu și al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) spune, la 36 de ani de la Revoluție, că România este un „potențial extraordinar uman”.

România la 36 de ani de la Revoluţie „este un pas uriaş care s-a făcut. Din păcate, atât de multe au rămas atât de departe, încât unele sunt mai rele decât în 1980, atunci când eu am devenit actor profesionist”, a spus Constantin Chiriac într-un interviu pentru News.ro.

Acesta spune că a văzut şi remarcat, de-a lungul timpului, în toţi aceşti 36 de ani, „sclipirile şi împlinirile extraordinare, dar şi toate delăsările şi toate consecinţele verbului, pe care îl urăsc cel mai mult, <<mă descurc>>, în care interesul mic, personal, al fiecăruia, e făcut în detrimentul a ceea ce înseamnă interesul naţional, gândire profundă, viziune, şi, mai ales capacitatea de a lucra de la egal la egal cu marile valori”.

Pentru asta, „nu întâmplător am făcut Aleea Celebrităţilor la Sibiu, unde 77 de mari personalităţi ale lumii au primit o stea, având cu fiecare dintre ei contract şi determinându-i să ajungă la Sibiu, condiţie sine qua non ca să existe pe acea Alee şi, în acelaşi timp, să avem şi drepturile de autor, de exploatare a ceea ce înseamnă creaţia lor”.

Constantin Chiriac crede că „România este în clipa asta un potenţial extraordinar uman şi depune energie, şi în acelaşi timp poziţionare, ciudat avantajoasă, într-o zonă de conflict, în care ar trebui să fim atât de deştepţi încât să profităm la maxim de tot ceea ce înseamnă oportunităţi, şanse, aproape nebănuite pe care încă nu ştim să le exploatăm, în acelaşi timp şi îngrijorări uriaşe pentru că războiul este război.

Managerul este convins că România poate „face minuni” şi fără a avea „parteneriate strategice”. „În mod cert, sunt optimist pentru România. Şi fără Europa şi fără parteneriate strategice, negociate pe picior de egalitate, mergând cu înţelepciunea celui care ştie să dăruiască ceva fără a sta cu mâna întinsă, sunt convins că am putea să facem minuni”, a spus managerul Teatrului Naţional din Sibiu.