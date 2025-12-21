fc hermannstadt egalează în extremis pe petrolul. iarnă grea pentru dorinel munteanu / video foto

FC Hermannstadt nu a reușit decât o remiză pe ”Municipal”, 1-1 cu Petrolul și sibienii au ajuns la 11 etape fără victorie în Superliga.

Antrenorul Dorinel Munteanu a mizat pe același sistem, 4-3-3, surpriza fiind titularizarea ghanezului Issah pe postura de mijlocaș central.

Foto: Adrian David

Neguț și Bejan au fost suspendați, Ivanov, Kujabi și Balaure indisponibili, astfel că soluțiile aflate la dispoziția tehnicianului au fost puține.

Meciul de pe ”Municipal” a început anost și timp de 22 de minute, niciuna dintre echipe nu a construit nimic periculos.

Apoi, Jair a reluat periculos din 6 metri, dar mingea deviată și-a pierdut din intenstitate.

La faza următoare, Petrolul a deschis scorul, Căbuz scoate cu greu în față șutul lui Grozav, Jyry țâșnește dintre doi sibieni și înscrie fără probleme în poarta goală.

Sibienii trebuie să iasă la joc, Jair centrează din marginea careului în minutul 40, portarul Petrolului scoate de la vinclu. Tot brazilianul se apără excelent la o contră rapidă a prahovenilor.

Finalul de repriză este încins, Chițu trage din unghi greu, portarul Krell salvează. Astfel, Petrolul a intrat la cabine în avantaj.

Munteanu mută după pauză cu Stancu și Antwi, mutări care au adus un plus de viteză. Albu are o ocazie uriașă în minutul 53, când pune latul din 10 metri la centrarea lui Antwi, dar trimite pe lângă poartă.

Sibienii au jucat mult mai bine în repriza secundă, au intrat spre final și portughezul Batista dar și Vuc, jucători care fuseseră trași pe linie moartă de Măldărășanu.

Petrolul ratează o ocazie uriașă în minutul 73, V. Gheorghe primește singur în fața porții, dar trage slab și Ciubotaru respinge de pe linia porții.

FC Hermannstadt nu mai are claritate la construcție, nu mai leagă ceva periculos la poarta prahoveană.

Când nimeni nu mai credea, în minutul 90, L. Stancu centrează din corner și căpitanul Ionuț Stoica deviază pe spate cu capul, în poarta oaspeților.

Petrolul a ieșit din tranșee și Hanca ratează o ocazie uriașă în prelungiri. S-a terminat 1-1, un rezultat just după aspectul meciului.

Cu 13 puncte din 21 de jocuri, Sibiul iernează pe locul 15 și are mare nevoie de a aduce câțiva jucători buni, pentru a ieși din impas.

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Căpușă (Antwi 46), Karo, Stoica, Ciubotaru – Albu, Issah (Batista 68), Jair (L. Stancu 46) – Chițu, Buș, Oroian (Vuc 82). Antrenor: D. Munteanu