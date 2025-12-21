kevin ciubotaru a lămurit unde pleacă de la sibiu: “voi discuta, așa am promis!”

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (21 ani) a vorbit pntru prima dată public despre iminentul său transfer din această iarnă.

Ciubotaru are în contract clauză de reziliere de 450.000 de euro, iar orice club care achită această sumă și ajunge la un acord cu jucătorul îl poate lua de la Sibiu. FCSB și-a anunțat public interesul, dar jucătorul este tentat mai mult să meargă în străinătate, într-un campionat care poate reprezenta o rampă de lansare, precum Olanda, Austria, Belgia, Elveția sau în liga a doua dintr-un fotbal puternic.

”Nu știu dacă a fost ultimul meci la Sibiu, încă sunt aici, vom vedea ce se întâmplă. Nu am refuzat nimic, acum două luni m-a sunat domnul Stoica, i-am zis că vreau să mă concentrez la FC Hermannstadt până la ultimul meci din acest an și acum vom discuta, pentru că așa am promis. Fiecare jucător român își dorește performanță, să joace la cel mai înalt nivel, deci normal că aș prefera să merg afară. Mie îmi place mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii și de acolo se lansează în campionate mult mai puternice” a declarat Kevin Ciubotaru.

Fundașul stânga a discutat și despre remiza cu Petrolul, reușită de sibieni spre final. ”Puteam să scoatem mai mult din acest meci, am luat acel gol care ne-a descurajat. Am avut reacție foarte bună în repriza a doua, ne doream să încheiem anul cu trei puncte. Noul antrenor ne-a transmis că are multă încredere în noi, că trebuie să ne dorim mai mult pentru noi ca să ieșim din această situație” a mai spus fotbalistul Sibiului.

În cazul plecării lui Kevin Ciubotaru, FC Hermannstadt are soluție de jucător U 21 pe Luca Stancu, care a avut și el evoluții bune.