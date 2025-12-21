pomana porcului în muzeul astra. vizitatorii au fost încântați: „e un moment care trebuie conservat” / video 

Muzeul Astra a fost, weekendul trecut, gazda „Târgului de țară la Ignat”, un eveniment cu tradiție, îndrăgit de vizitatori. Aceștia au fost încântați să guste din „pomana porcului”, să mănânce o ciorbă de porc cu moare de varză ca la bunica și să simtă din nou gustul mâncărurilor tradiționale.

Pomana porcului a fost un real succes, weekendul trecut, în Muzeul în aer liber din Sibiu. Vizitatorii s-au bucurat să simtă din nou mirosul și gustul mâncărurilor tradiționale. Gospodari din Orlat și Țara Secașelor au pregătit cele mai gustoase preparate.

„Continuăm cu pomana porcului, făcută din bucăți de carne proaspătă, asezonată cu sare, piper și usturoi. Bineînțeles, pomana porcului va fi servită cu mămăligă și varză murată sau orice murătură are gospodina prin preajmă”, a spus una dintre gospodinele care a gătit în muzeu.

Iar vizitatorii au fost extrem de încântați, punctând că tradițiile trebuie păstrate.

„Nemaipomenite, exact ce trebuie, copiii ar trebui să învețe să vină să vadă ce înseamnă tradiția. Asemenea gusturi nu le mai întâlnim”, a spus o vizitatoare.

„Acum, cu sărbătorile, trebuie să facem o pauză și să ne bucurăm de tradiții”, au spus doi tineri.

„Pentru mine ar fi ciudat să vină Crăciunul și să nu se taie porcul. La noi în familie este o tradiție. E un moment frumos în care ne strângem toți, fiecare are treaba lui de făcut. E un moment care merită conservat”, au menționat două tinere vizitatoare.