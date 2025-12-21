referendum în corpul magistraților. nicușor dan: „situația este gravă”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza un referendum, în luna ianuarie, în rândul magistraților pentru a afla dacă CSM acționează în interes public.

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică, la Palatul Cotroceni, o declarație publică despre pregătirile pentru întâlnirea cu magistrații de luni, 22 decembrie, unde a făcut precizări despre situația actuală din sistemul judiciar, notează Mediafax.

„Toate aceste lucruri pe care le-am menționat și care se regăsesc în materialele și în raportul pe care urmează să vi-l prezentăm sunt acuzații și sesizări, nu fapte. Verificarea lor va dura mult timp, dar situația este gravă, având în vedere suspiciunile privind integritatea din sistemul judiciar”, a spus președintele.

Nicușor Dan a anunțat că, pentru a clarifica aceste aspecte, va organiza în ianuarie un Referendum în cadrul Corpului Magistraților, în cadrul căreia va exista o singură întrebare esențială: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

„Dacă magistrații vor decide că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative și tot ceea ce am planificat. Dar dacă, însă, magistrații în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență.”, a spus președintele.