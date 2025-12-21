sibiancă somată de primărie să își curețe terenul neîngrijit: ce pățește dacă nu o face în 10 zile

O femeie din Sibiu a fost somată de Primărie să își curețe terenul neîngrijit. Ea are termen 10 zile, altfel va fi bună de plată.
Comisia de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Sibiu, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numită prin Dispoziția primarului nr. 1647/12.10.2021, transmite că a emis o somație pe numele unui sibience care nu și-a îngrijit terenul.
Potrivit Serviciului Public de Poliție Locală Sibiu, terenul este situat pe strada Căpitan Grigore Ignat și se află în proprietatea sibiencei Elisaveta Sârbu. Ea a fost somată ca în termen de 10 zile să îl curețe.
În caz contrar, impozitul va crește cu 500%. „Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin prezenta somație, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe teren cu până la 500%”, se arată în somația publicată pe site-ul Primăriei Sibiu.
