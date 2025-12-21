țara în care poșta nu va mai livra scrisori: sfârșitul unui serviciu după 400 de ani

Poșta din Danemarca va înceta să mai livreze scrisori de la 30 decembrie. Decizia a venit în urma temerilor legate de digitalizare. Serviciul de distribuire a scrisorilor ia sfârșit după 400 de ani.

Serviciul poștal danez a anunțat că va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste 400 de ani, notează Mediafax.

PostNord, companie formată în 2009 prin fuziunea serviciilor poștale din Suedia și Danemarca, a anunțat la începutul acestui an că va opri livrarea scrisorilor. Această mișcare va duce la reducerea a 1.500 de locuri de muncă și eliminarea a 1.500 de cutii poștale roșii, motivând „digitalizarea crescândă” a societății daneze, scrie The Guardian.

Compania a descris Danemarca ca fiind „una dintre cele mai digitalizate țări din lume” și a spus că cererea de scrisori „a scăzut drastic”, în timp ce cumpărăturile online continuă să crească.

Cutiile poștale roșii, deja demontate, s-au vândut rapid. În doar trei ore, 1.000 de cutii au fost cumpărate la începutul lunii, prețul fiind 2.000 DKK (235 lire sterline) pentru cele în stare bună și 1.500 DKK (176 lire sterline) pentru cele puțin uzate. Alte 200 vor fi licitate în ianuarie. PostNord va continua să livreze scrisori în Suedia și va rambursa timbrele daneze neutilizate pentru o perioadă limitată.

Danezii vor putea să trimită în continuare scrisori prin Dao, care deja livrează în Danemarca.

De la 1 ianuarie 2026, Dao va crește volumul de la 30 de milioane de scrisori estimate pentru 2025 la 80 de milioane anul viitor. Clienții trebuie să meargă la un magazin Dao pentru a trimite scrisori sau să plătească suplimentar pentru ridicare de acasă și pentru transport, online sau prin aplicație.

Poșta daneză a livrat scrisori în țară încă din 1624. În ultimii 25 de ani, trimiterea scrisorilor a scăzut cu peste 90%. Datele sugerează totuși o renaștere a scrisului de scrisori în rândul tinerilor. Dao a spus că tinerii între 18 și 34 de ani trimit de două până la trei ori mai multe scrisori decât alte grupe de vârstă, citând cercetătorul Mads Arlien-Søborg, care spune că tinerii caută „un contrabalans la suprasaturația digitală”. Scrierea de scrisori a devenit o „alegere conștientă”.

Conform legii daneze, opțiunea de a trimite scrisori trebuie să existe. Dacă Dao ar opri livrarea, guvernul ar trebui să desemneze pe altcineva ca să o facă. O sursă de la ministerul transporturilor a spus că nu va exista nicio „diferență practică” anul viitor, deoarece oamenii pot trimite și primi scrisori prin altă companie. Orice semnificație legată de schimbare este pur „sentimentală”.