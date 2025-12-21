țeapa dată de un sibian unui taximetrist din sălaj: l-a făcut de 1.000 lei

Un bărbat din Sibiu a dat o țeapă de peste 1.000 lei unui taximetrist din județul Sălaj. El a fost prins de polițiști.

Taximetristul l-a transportat din Sibiu până în Jibou, județul Sălaj, iar la finalul cursei, tânărul nu l-a plătit, notează Sălajul Liber.

Polițiștii l-au identificat pe individ în urma unei acțiuni organizate pe raza orașului Jibou. Se pare că, în 9 decembrie, sibianul a fost transportat de la Sibiu la Jibou, iar la coborârea din taxi, nu i-a plătit șoferului contravaloarea cursei, cauzând un prejudiciu de 1.075 lei.