un jucător de la fc hermannstadt vine cu explicații: ”nu am făcut puncte și am picat moral”

După 11 etape fără victorie în Superliga, căpitanul lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica crede că echipa sibiană a suferit la moral după rezutatele negative.

Fundașul central Ionuț Stoica a îndulcit din amărăciunea sibienilor pe final de an, reușind să egaleze duminică, pe ”Municipal”, în prelungirile jocului cu Petrolul. Sibenii au reușit astfel să evite încă un eșec pe teren propriu și speră să arate mult mai bine în a doua parte a sezonului.

”A fost o partidă grea, suntem două echipe care suferă în acest moment, niciuna nu ne așteptam să începem sezonul așa rău. Mă bucur că am marcat și am reușit să ajut echipa să scoatem un punct pe final, ne doream mai mult, dar trebuie să ne mulțumim cu ce am realizat. A fost un joc echilbrat, ocazii foarte mari nu au fost, cred că remiza e echitabilă” a spus fundașul central al lui FC Hermannstadt.

Ionuț Stoica nu știe exact ce nu a mers în jocul lui FC Hermannstadt din această primă parte a sezonului. ”Ne doream să câștigăm, dar am reușit pe final să scoatem un punct, trebuie să ne bucurăm. Multă lume m-a întrebat ce nu merge la echipă, dar, dacă aș fi știut, aș fi spus colegilor mei cum să facem să ieșim din situația asta. Nu știu ce s-a întâmplat, deși ca joc am început bine sezonul, pe urmă nu am reușit să facem puncte și probabil am început să picăm moral” a mai afirmat Ionuț Stoica la flash-interviu, după 1-1 cu Petrolul.

FC Hermannstadt încheie anul într-o situație delicată, pe locul 15, cu 13 puncte din 21 de jocuri, fiind amenințată cu retrogradarea.