a murit chris rea: crăciun fără „driving home for christmas” / video

Cântărețul și compozitorul britanic Chris Rea, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei rock și pop britanice, a murit la vârsta de 74 de ani, a confirmat BBC, citând un purtător de cuvânt al familiei.

Artistul s-a stins din viață într-un spital, înconjurat de cei dragi, potrivit aceleiași surse. Cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.

Chris Rea este cunoscut la nivel mondial pentru numeroase hituri, însă numele său a devenit indisolubil legat de perioada sărbătorilor de iarnă prin piesa „Driving Home for Christmas”, considerată unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun din ultimele decenii.

Melodia a fost compusă în 1978, iar din 2007 revine anual în topurile britanice de Crăciun. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat în 2021, când a ajuns pe locul 10 în clasamentul oficial al single-urilor din Marea Britanie, devenind un adevărat imn al drumului spre casă în perioada sărbătorilor.

De-a lungul carierei sale, Chris Rea a lansat 25 de albume de studio, dintre care două au ajuns pe primul loc în UK Albums Chart, confirmând statutul său de artist de referință al muzicii britanice.

Chris Rea s-a născut pe 4 martie 1951, în Middlesbrough, Yorkshire, având un tată de origine italiană, Camillo Rea, și o mamă irlandeză, Winifred K. Slee. În 1973 s-a alăturat trupei locale Magdalene, moment care a marcat începutul carierei sale muzicale și al unei vieți dedicate scenei.

Până în ultimii ani, Chris Rea a continuat să fie activ artistic, bucurându-se de respectul publicului și al criticilor pentru stilul său inconfundabil, vocea gravă și piesele cu puternică încărcătură emoțională.