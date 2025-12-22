adrian echert, mesaj ferm la 36 de ani de libertate: „nu vine cu garanții pe termen nelimitat”

Adrian Echert, deputat USR, a transmis un comunicat de presă cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluția Română, subliniind importanța păstrării libertății câștigate în decembrie 1989.

“Au trecut 36 de ani de la Revoluția Română. 36 de ani de libertate câștigată cu sânge, cu frică învinsă și cu o hotărâre care a schimbat definitiv destinul acestei țări. Revoluția a fost momentul în care oameni obișnuiți au ales viața. Au ieșit în stradă fără garanții, fără protecție, fără certitudinea zilei de mâine. Au spus „ajunge” unui regim care a înfometat, a umilit și a ucis. Datorită lor, astăzi putem vorbi liber, putem alege, putem trăi fără dictatură.

La 36 de ani distanță, avem o responsabilitate clară. Să nu acceptăm rescrierea istoriei. Să nu tolerăm nostalgia față de un sistem construit pe frică și lipsuri. Nu există romantism în comunism. Există doar suferință, vieți frânte și destine distruse. Orice tentativă de a picta acea perioadă în culori calde este o insultă la adresa celor care au murit în decembrie 1989 și a milioanelor de români care au trăit ani întregi în teroare.

Libertatea nu se conservă de la sine. Nu vine cu garanții pe termen nelimitat. Se apără zilnic. Prin adevăr. Prin memorie. Prin instituții care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor. Prin refuzul de a normaliza abuzul și minciuna.

36 de ani de la Revoluție înseamnă 36 de ani de libertate. Suntem datori să o păstrăm. Față de cei care au murit pentru ea. Față de cei care trăiesc astăzi. Față de cei care vin după noi” a transmis Adrian Echert

