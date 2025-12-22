anpc intensifică controalele în stațiunile de iarnă: vizate și cele din județul sibiu

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat luni că va intensifica controalele în stațiunile de iarnă pe toată durata sezonului, pentru a proteja drepturile consumatorilor și a sancționa produsele și serviciile neconforme.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, publicat după primele verificări efectuate în cadrul Comandamentului de Iarnă 2025. În perioada 15-21 decembrie 2025, comisarii ANPC au verificat peste 470 de operatori economici din stațiuni și alte zone turistice frecventate de turiști în această perioadă.

Potrivit Mediafax, scopul controalelor este prevenirea abuzurilor și asigurarea unor servicii sigure pentru consumatori, iar prezența ANPC va fi constantă pe durata sărbătorilor de iarnă.

Sancțiuni și măsuri aplicate

În urma verificărilor, ANPC a aplicat sancțiuni importante:

271 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane de lei;

296 de avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 65.000 de lei;

oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 73.000 de lei;

suspendarea prestării serviciilor pentru opt operatori economici, până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele nereguli identificate

Cele mai frecvente probleme constatate au vizat siguranța alimentară și informarea corectă a consumatorilor. Printre acestea se numără:

produse cu termenul de consum depășit;

nerespectarea condițiilor de depozitare pentru alimente perisabile, precum carne și pește;

produse vegetale depreciate, cu urme de mucegai;

ambalaje deteriorate sau produse nealimentare fără elemente de identificare;

utilizarea echipamentelor și ustensilelor uzate, cu depuneri de gheață, rugină sau impurități.

Reprezentanții ANPC precizează că aceste controale vor continua și în perioada următoare și îi încurajează pe consumatori să sesizeze orice neregulă întâlnită în stațiunile turistice.

FOTO Paltinis Arena