avertizare de ceață densă pentru luni seară: vizează municipiul sibiu și alte 19 localități

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 decembrie 2025, un cod galben de ceață, valabil în intervalul 16:00 – 20:00, pentru mai multe localități din județul Sibiu.

Atenționarea vizează localitățile: Sibiu, Mediaș, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Orlat, Dârlos, Cristian, Târnava, Brateiu, Blăjel, Alma, Boița și Poplaca.

Se vor semnala ceață locală, care poate reduce vizibilitatea sub 200 m, iar izolat chiar sub 50 m. Condițiile vor favoriza, în funcție de zona geografică, formarea ghețușului, ceea ce poate afecta circulația rutieră.

Meteorologii recomandă șoferilor și pietonilor prudență sporită, reducerea vitezei și folosirea corespunzătoare a luminilor în trafic.

Avertizarea este valabilă și pentru județele Brașov, Covasna și Mureș.