Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 22 decembrie 2025, un cod galben de ceață, valabil în intervalul 16:00 – 20:00, pentru mai multe localități din județul Sibiu.
Atenționarea vizează localitățile: Sibiu, Mediaș, Avrig, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Orlat, Dârlos, Cristian, Târnava, Brateiu, Blăjel, Alma, Boița și Poplaca.
Se vor semnala ceață locală, care poate reduce vizibilitatea sub 200 m, iar izolat chiar sub 50 m. Condițiile vor favoriza, în funcție de zona geografică, formarea ghețușului, ceea ce poate afecta circulația rutieră.
Meteorologii recomandă șoferilor și pietonilor prudență sporită, reducerea vitezei și folosirea corespunzătoare a luminilor în trafic.
Avertizarea este valabilă și pentru județele Brașov, Covasna și Mureș.
Ultima oră
- Avertizare de ceață densă pentru luni seară: vizează municipiul Sibiu și alte 19 localități 38 de minute ago
- Stație de autobuz blocată în Cisnădie: șoferii spun că mașina e acolo de peste 10 zile / foto 44 de minute ago
- ANPC intensifică controalele în stațiunile de iarnă: vizate și cele din județul Sibiu 60 de minute ago
- Vocile sibienilor, la 36 de ani de la Revoluție: mărturii sincere despre sacrificiul din decembrie 1989 / video reportaj o oră ago
- Încă 50 de kilometri de autostradă în România: se inaugurează marți o oră ago