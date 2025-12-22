bărbat din săcădate și femeie din tilișca, cercetați penal pentru artificii comandate online

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au desfășurat, în data de 21 decembrie, o acțiune pentru depistarea persoanelor care dețin și folosesc articole pirotehnice interzise, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive.

În urma verificărilor efectuate în localitățile Bârghiș și Zlagna, polițiștii au identificat la domiciliul a două femei din Bârghiș, în vârstă de 53 și 36 de ani, 176 de articole pirotehnice din categoriile P1, F3 și T1, interzise la deținere. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru deținere fără drept de articole pirotehnice.

Tot la data de 21 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat controale la domiciliul unui bărbat de 32 de ani din Săcădate și al unei femei de 39 de ani din Tilișca. Cei doi ar fi comandat online articole pirotehnice din categoriile F2, F3 și T1, interzise de lege. În urma perchezițiilor, au fost confiscate 190 de articole pirotehnice din categoriile F2 și F3, precum și o baterie de artificii din categoria T1. Și în acest caz a fost deschis un dosar penal.

Polițiștii reamintesc că prepararea, producerea, deținerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către minori sau de către persoane neautorizate este sancționată penal.

Utilizarea articolelor pirotehnice din categoria F1 este permisă doar persoanelor care au împlinit 16 ani și numai sub supravegherea unui adult responsabil.

Pentru prevenirea accidentelor, polițiștii recomandă achiziționarea articolelor pirotehnice exclusiv de la comercianți autorizați, verificarea etichetelor și evitarea cumpărăturilor din mediul online.

