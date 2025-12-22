câinele tău uită lucruri simple? specialiștii avertizează asupra demenței canine

Pe măsură ce animalele de companie trăiesc mai mult datorită progreselor din medicina veterinară, tot mai mulți câini ajung să se confrunte cu afecțiuni asociate vârstei înaintate.

Una dintre cele mai îngrijorătoare este demența canină, cunoscută și sub denumirea de sindrom de disfuncție cognitivă, o boală neurodegenerativă asemănătoare cu boala Alzheimer la oameni.

Potrivit Mediafax, demența canină debutează lent și progresiv, iar semnele timpurii pot fi ușor trecute cu vederea, fiind confundate cu „îmbătrânirea normală” a câinelui. Specialiștii avertizează însă că identificarea precoce a simptomelor poate face diferența în ceea ce privește calitatea vieții patrupedului.

Semnele demenței canine

Medicii veterinari folosesc acronimul DISHA(A) pentru a ajuta proprietarii să recunoască semnele bolii:

D – Dezorientare în medii familiare

– Dezorientare în medii familiare I – Modificări ale interacțiunilor sociale

– Modificări ale interacțiunilor sociale S – Schimbări ale ciclului somn–veghe

– Schimbări ale ciclului somn–veghe H – House-soiling (murdărirea casei)

– House-soiling (murdărirea casei) A – Alterări ale nivelului de activitate

– Alterări ale nivelului de activitate (A) – Anxietate și agresivitate (opțional)

Un câine afectat poate uita unde se află bolul cu apă, poate deveni apatic sau excesiv de dependent, poate lătra fără motiv sau se poate plimba agitat pe timpul nopții.

Diagnostic și tratament

În prezent, nu există un test standardizat sau un biomarker clar pentru diagnosticarea CCD. Evaluarea se face pe baza unor scale comportamentale precum CADES, CCAS sau CCDR. Studiile arată că până la 60–66% dintre câinii peste șapte ani prezintă diferite forme de declin cognitiv.

Singurul medicament aprobat de FDA pentru demența canină este selegilina, însă eficiența sa rămâne discutabilă. De aceea, cercetătorii explorează alternative precum exercițiile cognitive, antrenamentul mental, modificările de mediu și suplimentele, inclusiv melatonina.

Câinii, modele pentru studiul demenței umane

Cercetările au arătat că creierul câinilor afectați de CCD prezintă acumulări de plăci de amiloid și proteine similare celor din boala Alzheimer, ceea ce îi face modele biologice valoroase pentru studiul demenței umane. Spre deosebire de animalele de laborator, câinii trăiesc în același mediu ca oamenii, oferind date mai relevante.

