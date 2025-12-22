captură record a autorității vamale în sibiu: peste 1,2 milioane de țigări ilegale aduse din grecia / foto

Inspectorii vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Brașov au realizat o captură semnificativă de produse accizabile în județul Sibiu, în urma unei acțiuni operative.

În cadrul unui control de rutină, autoritățile au oprit mai multe mijloace de transport, descoperind 60.000 de pachete de țigarete, echivalentul a 1,2 milioane de țigarete, fără timbru fiscal și fără documente de proveniență, disimulate printre produse de igienă transportate legal.

Transportul era efectuat de un cetățean ucrainean, care a declarat că marfa a fost încărcată în Grecia și urma să ajungă în Ucraina, România fiind doar țară de tranzit.

Autoritatea Vamală Română a reținut bunurile suspecte pentru expertizare, iar la finalizarea cazului vor fi dispuse toate măsurile legale prevăzute de legislație.

„Autoritatea Vamală Română reafirmă angajamentul său ferm în combaterea contrabandei, a fraudei vamale și a oricărei forme de trafic ilicit, prin acțiuni coordonate și verificări riguroase în punctele vamale și zonele de risc.”, se arată în comunicatul oficial.