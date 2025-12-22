cod galben de ceață în județul sibiu: 15 localități afectate

Județul Sibiu se află, luni dimineață, 22 decembrie 2025, sub atenționare COD GALBEN de ceață, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Fenomenul afectează municipiul Sibiu și numeroase localități din județ, unde vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, condiții ce pot favoriza formarea ghețușului pe carosabil.

Potrivit ANM, atenționarea este valabilă în intervalul 09:00 – 11:00 și vizează localitățile Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Miercurea Sibiului, Racovița, Porumbacu de Jos, Cristian, Turnu Roșu, Sadu, Șura Mică, Boița și Apoldu de Jos. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, în special pe drumurile naționale și județene, unde ceața densă poate reduce semnificativ câmpul vizual.

Aceeași atenționare nowcasting de tip COD GALBEN este valabilă și pentru alte județe din țară. În Covasna, Brașov, Mureș și Harghita, ceața determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, cu posibilitatea apariției ghețușului, în funcție de condițiile locale.

De asemenea, în zona joasă a județului Suceava, dar și în zonele montane ale aceluiași județ, precum și în județul Neamț, ceața densă poate favoriza nu doar ghețușul, ci și formarea chiciurei. Atenționările din aceste regiuni sunt valabile până la ora 12:00.

În zona continentală a județului Constanța, meteorologii au emis o atenționare similară, valabilă până la ora 10:00, unde ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările și atenționările nowcasting sunt emise pentru fenomene periculoase imediate și au o valabilitate de maximum 6 ore, fiind actualizate în funcție de evoluția condițiilor meteo