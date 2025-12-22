cutremur luni dimineață în românia: a avut loc într-o zonă mai puțin obișnuită

Luni dimineața, în zona Moldovei, a avut loc un cutremur de suprafață, mai puțin obișnuit pentru această regiune, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Seismul s-a produs la ora 05:21, în apropierea municipiului Iași, având o magnitudine slabă de 2.3 și o adâncime de doar 2.1 kilometri.
Cutremurul a fost resimțit în zonele învecinate, inclusiv în orașele Botoșani, Bălți, Roman, Suceava, Piatra Neamț și Vaslui.
Deși intensitatea a fost redusă, evenimentul atrage atenția asupra activității seismice din regiune, considerată în general mai liniștită.
