cutremur luni dimineață în românia: a avut loc într-o zonă mai puțin obișnuită

Luni dimineața, în zona Moldovei, a avut loc un cutremur de suprafață, mai puțin obișnuit pentru această regiune, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a produs la ora 05:21, în apropierea municipiului Iași, având o magnitudine slabă de 2.3 și o adâncime de doar 2.1 kilometri.

Cutremurul a fost resimțit în zonele învecinate, inclusiv în orașele Botoșani, Bălți, Roman, Suceava, Piatra Neamț și Vaslui.

Deși intensitatea a fost redusă, evenimentul atrage atenția asupra activității seismice din regiune, considerată în general mai liniștită.

FOTO Positive România