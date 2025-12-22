de ce sărbătorile nu sunt magice pentru toți: explicațiile unui psiholog din sibiu

Psihologul sibian, Radu Vulcu, explică de ce sărbătorile de iarnă nu sunt „magice” pentru toată lumea.

Potrivit specialistului, intensificarea emoțiilor, amintirile din copilărie și presiunile sociale pot transforma perioada sărbătorilor într-un timp de stres și epuizare.

Psihologul Radu Vulcu subliniază că singurătatea, tensiunile familiale și grijile financiare afectează în special persoanele vulnerabile, iar magia sărbătorilor poate fi trăită doar prin legătura autentică cu cei dragi și prin grijă față de propria sănătate emoțională.

“Pe parcursul anului ne trăim viața după un anumit program repetitiv, după o anumită rutină cu toate sarcinile și responasabiltățile cotidiene, însă atunci când se apropie o perioadă înalt semnificativă din punct de vedere emoțional și spiritual, cum sunt Sărbătorile de iarnă, ne schimbăm așteptările, ritmurile și ritualurile. Emoțiile noastre, cu toată complexitatea și volatilitatea lor, se intensifică și ating praguri mai profunde, unele mergând spre rădăcinile copilăriei noastre. Memoria noastră afectivă aduce la suprafață amintiri legate de lucruri care depășesc cotidianul, de magia vizitei Moșului, de cadourile primite, de împodobirea bradului și cântatul colindelor, de timpul petrecut împreună. Toate devin o ancoră care ne consolidează sentimentul de apartenență la familie și la comunitate.

Există însă și provocări psihologice asociate cu perioada Sărbătorilor, tensiuni și conflicte nerezolvate, care pot genera presiuni asupra sănătății mintale și emoționale a persoanelor. Sentimentele de singurătate, de tristețe și de epuizare, grijile legate de bugetul suprasolicitat sunt prezente deseori în această perioada efervescentă cu mari așteptări. Vârstnicii, cei singuri în special, reprezintă categoria cea mai afectată, cu cel mai înalt grad de vulnerabilizare a echilibrului emoțional. A oferi ajutor acestora poate duce la o schimbare în viața lor și a noastră. Este important să evităm izolarea, să stăm conectați atât la trăirile noastre, cât și ale celor din jur, să ne identificăm clar nevoile noastre și să stabilim granițe între ceea ce ne place nouă și ce la place celorlalți. Această perioadă a sfârșitului de an este un timp pe care il putem folosi în reflectarea atât asupra evenimentelor, relațiilor și situațiilor parcurse, cât și de conectare și explorare a resurselor care ne permit un început nou, marcat de trecerea dintre ani. Sărbătorile reprezintă un ritual de trecere, de înnoire, care ne solicită ființa interioară, așteptările conștiente și inconștiente, dorințele și nevoile emoționale, care ies la iveală cu ocazia zilelor speciale de sărbătoare. Așteptăm mult de la noi și poate și mai mult de la ceilalți și este uneori dificil să ne transpunem în domeniul magiei pe care o legăm de sărbătoare.

Ceea ce este important de conștientizat este că această magie o realizăm cu ființele noastre, cu legăturile noastre cu cei apropiați și dragi nouă, nu prin lucruri și evenimente exterioare. Să dăm sărbătorilor lumina veseliei, a liniștii și a întâlnirilor autentice. Sărbători fericite, cu pace și bucurie!” transmite Radu Vulcu – psiholog clinician la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu