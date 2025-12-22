doi jucători importanți de la fcsb vin la fc hermannstadt: unul a mai jucat la sibiu

FCSB este dispusă să îi dea împrumut la FC Hermannstadt pe atacantul Dennis Politic şi mijlocașul Baba Alhassan.

În negocierile tot mai intense pentru transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB se discută și împrumutul mijlocașului Baba Alhassan și cel al atacantului Dennis Politic la Sibiu.

Potrivit Orange Sport, negocierile dintre FCSB și FC Hermannstadt vor începe cât de curând, însă pentru transferul lor la Sibiu este nevoie și de acordul jucătorilor.

Baba a mai jucat la Sibiu în perioada 2020-2023, fiind vândut de sibieni la FCSB pentru 600.000 euro. În acest sezon, ghanezul a jucat rar la echipa campioană, totalizând 11 meciuri și doar 518 minute la FCSB.

Nici Dennis Politic nu a avut o toamnă bună la FCSB, fiind utilizat doar 307 minute în 9 jocuri, având mai mereu probleme medicale.

Conform aceleiași surse, FC Hermannstadt mai forţează aducerea lui Eduard Florescu, de la Unirea Slobozia, un jucător care evoluează ca mijlocaș dreapta. Florescu are 16 meciuri și 1 gol în acest sezon la Slobozia.

Cu siguranță, sibienii caută și un fundaș central care să dea siguranță defensivei.

Noul antrenor al sibienilor, Dorinel Munteanu caută să aducă jucători care se încadrează pe noul sistem dorit de tehnician, 4-3-3.