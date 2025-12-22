fc hermannstadt a anunțat primul transfer al iernii. vine de la slobozia

FC Hermannstadt a anunțat luni seara transferul mijlocașului ofensiv Eduard Florescu de la Unirea Slobozia.

Eduard Florescu (28 ani) și-a reziliat acordul cu Unirea Slobozia, echipă pentru care nu a mai evoluat în ultima lună.

La Slobozia, Florescu a jucat în acest sezon în 16 meciuri de Superliga, acumulând în total 588 de minute. Mijlocașul a mai jucat de-a lungul carierei pentru FC Botoșani, CS Mioveni, FC Argeș, Universitatea Craiova și Yelimay (Kazakhstan)

”Bine ai venit, Eduard Florescu! Eduard Florescu este un mijlocaș central, de picior stâng, cu profil ofensiv (,,număr 8/ număr 10”) în vârstă de 28 de ani. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru CS Mioveni, FC Argeș, FC Viitorul, FC Botoșani, Universitatea Craiova, Yelimay (Kazakhstan) și Unirea Slobozia, echipă pentru care a bifat 16 prezențe în acest sezon și a marcat un gol. Noul mijlocaș FCH este cotat la suma de 300.000 euro pe siteurile de specialitate. Eduard Florescu a semnat cu FCH pentru un sezon și jumătate din postura de fotbalist liber de contract” este postarea dată publicității de sibieni.

FC Hermannstadt este în discuții și cu FCSB pentru împrumutul lui Baba Alhassan și Dennis Politic.