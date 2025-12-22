gest care a emoționat un spital întreg: studenții la medicină din sibiu au adus bucurie pentru 95 de copii / foto

Proiectul „Wishes Under the Tree”, derulat de Organizația Studenților în Medicină Sibiu, s-a încheiat cu succes, aducând zâmbete copiilor internați pe secțiile de Pediatrie ale Spitalului de Copii Sibiu.

Pe parcursul proiectului, cu ajutorul donațiilor și sponsorizărilor primite, voluntarii OSM Sibiu au reușit să pregătească daruri pentru aproximativ 95 de copii, aducându-le momente de fericire, speranță și un strop din spiritul sărbătorilor.

Totodată, sumele rămase din donații au fost direcționate către achiziționarea de produse necesare pentru copiii dintr-un centru de plasament, contribuind astfel la susținerea nevoilor acestora.

Succesul acestui proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul comunității locale și al partenerilor care au ales să se implice. OSM Sibiu adresează mulțumiri sincere comunității sibiene, precum și Pirelli Tyres Slatina Secției Confecționare Tura C, Gogoșh Sibiu și Coneco Construcții, pentru generozitatea, încrederea și sprijinul oferit prin donații și sponsorizări.

„Wishes Under the Tree” a demonstrat, încă o dată, că solidaritatea și implicarea pot transforma gesturi simple în schimbări reale pentru copiii care au cea mai mare nevoie de ele. Prin acest proiect, OSM Sibiu își reafirmă angajamentul față de comunitate și față de inițiativele care aduc un impact pozitiv și durabil.

Organizația Studenților în Medicină Sibiu mulțumește tuturor celor care au ales să fie parte din această poveste și să ofere, prin contribuția lor, mai mult decât cadouri: zâmbete, speranță și sprijin.