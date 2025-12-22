Primăria Comunei Mihăileni a anunțat organizarea unui eveniment special dedicat seniorilor comunității, programat în data de 25 decembrie 2025, chiar în ziua Nașterii Domnului. Manifestarea va avea loc la Biserica Ortodoxă din Mihăileni, imediat după Sfânta Liturghie.

Evenimentul marchează, potrivit autorităților locale, un „debut de suflet” pentru comunitate și are ca scop cinstirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie sau mai mult, considerate adevărate exemple de statornicie, iubire și dăruire.

Fiecare cuplu sărbătorit va primi o Distincție de Onoare aniversară, precum și un premiu în valoare de 1.000 de lei, oferit ca semn de recunoștință pentru contribuția adusă de-a lungul anilor la viața comunității.

Totodată, Primăria Mihăileni va acorda distincții aniversare și un premiu de 500 de lei tuturor persoanelor din comună care au împlinit 80 de ani sau mai mult, seniori considerați purtători ai istoriei vii a localității.

Toate persoanele sărbătorite vor fi invitate nominal, iar transportul va fi asigurat integral de Primărie, pentru a se asigura că nimeni nu este împiedicat să participe la acest moment festiv.

La finalul evenimentului, participanții sunt invitați să ciocnească un pahar de șampanie, într-un gest de bucurie și comuniune. Reprezentanții administrației locale au transmis mulțumiri preotului paroh din Mihăileni, Mihali Paul, pentru sprijinul acordat, exprimându-și totodată speranța ca la eveniment să participe și preoții parohi din Metiș și Răvășel–Moardăș, Ilea Dorin și Rusu Mihai.

„Mihăileni este o comună care nu uită, respectă și onorează”, se arată în mesajul transmis de Primărie, care îi invită pe toți locuitorii să ia parte la acest moment de sărbătoare, „cu inimile deschise”.