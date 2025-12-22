încă 50 de kilometri de autostradă în românia: se inaugurează marți

Autostrada Moldovei înregistrează un nou progres major. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că marți, de la ora 11.00, va fi deschis circulației tronsonul Focșani Nord – Adjud Nord, cu o lungime de aproximativ 50 de kilometri.

Sectorul dat în trafic face parte din Autostrada Moldovei (A7) și reprezintă un lot și jumătate din autostrada Focșani – Bacău. Odată cu deschiderea acestui tronson, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei aflată în exploatare ajunge la aproape 200 de kilometri, mai exact 196 km, pe traseul Ploiești (Dumbrava) – Adjud Nord.

„Așteptarea a luat sfârșit! Mâine, la ora 11.00, se va circula pe segmentul de autostradă dintre Focșani Nord și Adjud Nord”, a transmis șeful CNAIR.

Prin conexiunea cu Autostrada A3, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă până la București, pe un traseu de aproximativ 240 de kilometri.

Cristian Pistol a subliniat importanța strategică a investiției pentru regiune, afirmând că „economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”. Potrivit acestuia, restul de aproximativ 125 de kilometri ai A7, până la Pașcani, ar urma să fie finalizați anul viitor, cel mai probabil în trei etape.

Deschiderea noului sector este așteptată să reducă semnificativ timpii de deplasare, să îmbunătățească siguranța rutieră și să contribuie la accelerarea dezvoltării economice în zona Moldovei.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puțin peste doi ani și jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările continuă spre Bacău și Pașcani, aflându-se într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare estimat pentru sfârșitul anului 2026.

Autostrada Moldovei este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar proiectul trebuie finalizat integral până în august 2026.