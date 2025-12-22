liquid money – așii amanetului” mulțumește clienților. oferte și promoții speciale de sfârșit de an

Echipa „Liquid Money – Așii Amanetului” le mulțumește tuturor clienților care, pe parcursul anului 2025, au trecut pragul casei de amanet din Sibiu, de pe Șoseaua Alba Iulia, nr. 67.

Reprezentanții Așii Amanetului îi așteaptă în continuare pe sibienii care doresc să apeleze la serviciile oferite: vânzare-cumpărare, consignație, schimburi, amanet, intermediere, dar și pe cei care își doresc să revină pentru noi achiziții sau alte servicii puse la dispoziție de echipa „Liquid Money”.

În această perioadă, clienții beneficiază de promoții la toate categoriile de produse, inclusiv: ceasuri și bijuterii, electronice, aur și obiecte de colecție și antichități.

Promoțiile sunt dedicate sfârșitului de an, iar echipa mulțumește tuturor celor care le-au fost alături de-a lungul întregului an.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, „Așii Amanetului” le urează tuturor clienților un Crăciun fericit, alături de cei dragi, cu împliniri și bucurii în suflet.

Gama de obiecte acceptate este foarte largă – ceasuri, mașini, bijuterii, electronice, obiecte de artă, mobilă, cărți, electronice, iar lista nu se oprește aici. ”Liquid Money – Așii Amanetului” sunt prezenți atât pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Tik Tok, cât și pe site-ul propriu.

