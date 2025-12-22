mai multe gospodării din muzeul astra, trebuie restaurate urgent: „acoperișurile de paie, cea mai mare provocare” / video

Directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a vorbit despre starea monumentelor din muzeu și despre importanța prioritizării intervențiilor majore în acest an, în cadrul emisiunii „Ora de Cultură”.

Peste 10 gospodării din Muzeul ASTRA au intrat într-un amplu proces de restaurare, demarat anul trecut, cu finanțare obținută prin Timbrul Monumentelor Istorice, gestionat de Institutul Național al Patrimoniului. „Anul trecut am pornit o campanie de restaurare, iar în jur de 14 gospodării au intrat într-un amplu proces de intervenție. Lucrările sunt aproape finalizate”, a precizat Ciprian Ștefan.

Directorul muzeului a mai explicat că, pe lângă această finanțare, instituția a beneficiat și de sprijin din partea Consiliului Județean Sibiu, prin cheltuieli de capital. Astfel, au fost schimbate învelitorile pentru aproximativ șase monumente. „Consiliul Județean ne-a sprijinit, am avut buget și am reușit să intervenim inclusiv la nivelul acoperișurilor. Totuși, mai este mult de lucru, pentru că infrastructura muzeului este uzată după atâția ani de evenimente și activități intense”, a subliniat directorul ASTRA.

O problemă aparte o reprezintă monumentele foarte vechi, acoperite cu paie. Două dintre gospodării sunt datate din 1801, respectiv din jurul anului 1850, iar materialele necesare sunt din ce în ce mai greu de procurat. „Nu prea mai găsim paie. Facem loturi experimentale și colaborăm cu două familii din Munții Apuseni care încă mai cultivă paie. Prețul este destul de mare, dar merită, pentru că totul este realizat manual”, a explicat Ciprian Ștefan.

Pentru anul viitor, conducerea Muzeului ASTRA estimează că aproximativ 20 de monumente vor intra într-un proces de restaurare și conservare. „Nu avem alte urgențe majore în acest moment. Important este să fim sănătoși și mulțumiți și să continuăm să ne facem treaba”, a concluzionat Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA.

