mărturia dură a senatoarei sibience, ruxandra cibu deaconu, despre realitatea din parlament: ,,un coleg mi-a atact mama”/ video

Violență verbală, amenințări și atacuri personale în Parlamentul României. Deputata USR de Sibiu, Ruxandra Deaconu Cibu, vorbește deschis despre ședințe tensionate, hărțuire constantă și motivele pentru care refuză să renunțe la lupta politică.

Ruxandra Deaconu Cibu, deputat USR de Sibiu, a fost invitata emisiunii „Ora de Politică”, difuzată de Ora de Sibiu. În dialogul cu moderatorul Dragoș Popescu, parlamentarul a oferit o radiografie sinceră a atmosferei din Parlamentul României, dar și a provocărilor personale cu care se confruntă de când a intrat în politică.

„Parlamentul e altfel decât mi-am imaginat”

Moderatorul Dragoș Popescu a deschis discuția cu o întrebare directă:

„E Parlamentul României așa cum v-ați închipuit sau e altfel față de cum v-ați așteptat?”

Ruxandra Deaconu Cibu a explicat că realitatea din Parlament este mult mai dură decât anticipase, mai ales în actuala configurație politică. „Această configurație cu foarte multe partide extremiste reprezentate în Parlament face ca fiecare ședință de plen, dar mai nou și cele din comisii, să fie marcate de violență verbală”, a spus deputata.

Violență verbală și jigniri greu de imaginat

Parlamentarul USR a vorbit despre un climat tensionat, dominat de urlete, jigniri și atacuri personale. „Este foarte multă violență verbală, la un nivel greu de imaginat. Eu personal am trecut printr-un episod în care un coleg mi-a atacat mama”, a declarat aceasta.

Potrivit Ruxandrei Deaconu Cibu, astfel de episoade explică de ce mulți profesioniști cu cariere solide evită politica, deși ar putea contribui semnificativ la schimbarea României. „Înțeleg acum de ce oamenii care au o situație bună, care înțeleg economia și cum funcționează lucrurile, nu vor să intre în politică”, a punctat ea.

Amenințări și hărțuire în social media

Dincolo de Parlament, violența continuă și în mediul online. Deputata a vorbit deschis despre amenințările și injuriile pe care le primește constant pe rețelele sociale. „Primesc amenințări, primesc înjurături, cuvinte grele. Trebuie să-ți întărești stomacul, dar să ai grijă să nu ajungi la apatie. Asta ar fi cea mai mare armă împotriva mea”, a explicat ea.

Ruxandra Deaconu Cibu a subliniat că hărțuirea permanentă este, în esență, tot o formă de violență, una care poate doborî psihic dacă nu e gestionată cu atenție.

De ce a ales politica, după 26 de ani în privat

Deputata USR a reamintit motivele pentru care a făcut pasul spre politică, în ciuda costurilor personale. „Am muncit 26 de ani în privat, doar în privat. Câștigam mult mai bine decât câștig acum ca parlamentar. Am avut o carieră respectabilă în IT”, a spus ea.

Motivația principală a fost nemulțumirea față de modul în care funcționează lucrurile în România. „Am intrat în politică pentru că foarte multe lucruri nu merg bine. Împreună cu colegii mei și cu alți oameni buni din alte partide, vrem să schimbăm paradigma și felul în care merg lucrurile”, a concluzionat Ruxandra Deaconu Cibu.

În fața unui climat ostil, parlamentarul spune că se întoarce constant la motivul care a determinat-o să facă acest pas, pentru a nu se lăsa doborâtă de negativism și violență.