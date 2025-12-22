mesajul primarului astrid fodor la 36 de ani de la revoluția din 1989: "cinste eroilor sibieni căzuți pentru libertate"

Pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Sibiu a fost publicat un mesaj comemorativ dedicat eroilor Revoluției din 1989.

Primarul Astrid Fodor a subliniat în postare sacrificiul sibienilor care, în urmă cu 36 de ani, au ieșit în stradă pentru a cere libertate și democrație, amintind comunității importanța acelor momente decisive pentru istoria României.

“Acum 36 de ani, România nu se pregătea numai pentru Crăciun, ci lupta pentru visul libertății. Sibiul s-a numărat printre orașele în care această scânteie a speranței s-a aprins și a animat comunitatea să iasă în stradă, să participe la Revoluția care a schimbat destinul țării. În Piața Mare, acum mai bine de 3 decenii, nu era liniștea și veselia Târgului de Crăciun, ci mânia adunată în suflete după decenii de dictatură și glasul revoltat al sibienilor care cereau pentru noi toți drepturi fundamentale: LIBERTATE ȘI DEMOCRAȚIE!

Astăzi îi comemorăm pe cei care, în acele zile ale lui 1989, ne-au reprezentat în stradă, plătind și în numele nostru, al tuturor, prețul mare al acestei democrații de care în prezent beneficiem cu toții.

Cinste eroilor sibieni căzuți în Revoluția din 1989! Veșnică recunoștință tuturor celor care au ieșit în stradă pentru a cere răspicat ceea ce cu toții ne doream: o Românie liberă, democrată, parte din familia statelor europene.” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu