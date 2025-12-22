poliția a împânzit sibiul: sute de șoferi testați, permise reținute și petarde confiscate

Acum două zile, pe 20 decembrie, polițiștii din Sibiu au desfășurat o acțiune de tip „Razie”, cu efective mărite, pentru creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea faptelor contravenționale și penale, precum și verificarea respectării normelor rutiere.

În timpul verificărilor, polițiștii au legitimat 190 de persoane, au oprit pentru control 52 de autovehicule și au verificat 10 societăți comerciale. De asemenea, au fost efectuate 16 controale pe linia sistemelor de securitate, 9 pe linia armelor, iar alte activități s-au concentrat pe poliția rutieră, investigații criminale și criminalitatea economică.

Totodată, 34 de conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool și/sau substanțe psihoactive. În urma acțiunii, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.400 de lei, au fost reținute 3 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

Pe linia criminalității economice, verificările societăților comerciale au dus la aplicarea a 3 sancțiuni în valoare de 12.000 de lei și la confiscarea sumei de 711 lei, conform OUG nr. 28/1999.

În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat 5 infracțiuni: 2 pe linie rutieră și 3 pentru deținerea de articole pirotehnice interzise (categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2), fiind indisponibilizate peste 3 kg de materiale pirotehnice în județul Sibiu.

Un caz concret a vizat un sibian de 43 de ani, oprit pe strada Calea Gușteriței. Controlul a arătat că autoturismul avea numărul de înmatriculare provizoriu expirat și atribuit altui vehicul, iar mașina nu era înmatriculată. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu număr de înmatriculare fals.

De asemenea, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descins la domiciliile a trei bărbați din Tălmaciu și Șelimbăr (32-49 ani), care ar fi achiziționat online articole pirotehnice interzise (categoria P1). Au fost indisponibilizate 132 de petarde, iar cercetările continuă în dosar penal pentru deținere fără drept de articole pirotehnice.