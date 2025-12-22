program special la piața volantă de la sala transilvania: e deschisă și pe 24 decembrie

În prag de sărbători, Piața Volantă Transilvania îi așteaptă pe sibieni să își pregătească masa de Crăciun cu produse locale alese, proaspete și pline de savoare, aduse direct de la producători.
Vizitatorii se pot bucura de atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă și pot susține tradiția și munca celor care creează cu pasiune produse locale.
Program special de sărbători
Astfel, Piața Volantă va fi deschisă în zilele de miercuri, 24 decembrie și miercuri, 31 decembrie, în intervalul orar 08:00 – 14:00, oferind publicului posibilitatea de a se aproviziona cu produse proaspete și tradiționale direct de la producători locali, înaintea sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou.
Prima ediție din 2026
Prima ediție a Pieței Volante din anul 2026 va avea loc sâmbătă, 10 ianuarie 2026, reluând programul obișnuit într-un nou an dedicat susținerii producției locale și consumului responsabil.
Piața Volantă de la Sala Transilvania rămâne un punct important de întâlnire între producători și consumatori, promovând produse autentice, de calitate, și sprijinind economia locală.
