Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu anunță că va fi închis pe perioada sărbătorilor de iarnă, atât de Crăciun, cât și de Revelion.
Astfel, programul cu publicul nu va fi disponibil de Crăciun, în 24, 25 și 26 decembrie 2025, precum și în perioada de Revelion, respectiv 31 decembrie 2025 și 1–2 ianuarie 2026.
Reprezentanții Consulatului reamintesc cetățenilor că programul obișnuit cu publicul, în afara sărbătorilor, este de luni până vineri, între orele 9:00 și 11:30. În aceste intervale, sibienii pot solicita servicii consulare, precum obținerea vizelor, documente de călătorie, certificate sau alte formalități specifice reprezentanței diplomatice.
