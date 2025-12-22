programul de încasare a taxelor și impozitelor la sibiu: modificări la final de an și început de 2026

În acest final de an taxele și impozitele se încasează după programul obișnuit în zilele de 22, 23, 24 și 29 decembrie.

Plata taxelor și impozitelor cu debit, adică impozitele pe proprietăți sau taxa de salubrizare, se mai poate face până marți, 30 decembrie, când programul va fi următorul:

în program normal, până la ora 15.15, la casieriile Direcției Fiscale, de pe str. Turismului nr.15 A și la cele de la sediul central, de pe str. Samuel Brukenthal nr.2,

până la ora 15.00, la toate oficiile poștale,

până la ora 16.00, pe portalul e-administrație: https://e-administratie.sibiu.ro/cmsse și ghișeul.ro.

Miercuri, 31 decembrie, nu se vor mai putea efectua plăți, pentru a se putea face încheierea de an fiscal.

În noul an, în data de 5 ianuarie, ghișeele Direcției Fiscale de la cele două adrese menționate mai sus se deschid în program normal, dar se vor încasa doar taxele fără debit, adică amenzi, taxe judiciare și alte astfel de taxe.

Plata impozitelor pe proprietate și a taxelor locale se va relua începând cu data de 12 ianuarie 2026 atât prin casieriile proprii, cât și prin oficiile poștale și stațiile SelfPay din oraș, dar și online, pe platforma e-administrație și ghiseul.ro. De asemenea, din această dată vor putea fi emise și certificatele fiscale. Până în 12 ianuarie se va lucra la calculul sumelor de plată și la încărcarea acestora în programele electronice.