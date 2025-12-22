PSD Sibiu a transmis următorul comunicat de presă, în care consilierii locali propun înființarea unui Centru de Participare Civică în cadrul Primăriei, menit să asigure consultări publice permanente și implicarea comunității înainte de demararea proiectelor majore.

Redăm mai jos comunicatul de presă din partea PSD SIBIU:

“În urma participării, la data de 11 noiembrie 2025, la consultarea publică privind studiul de resistematizare a centrului istoric, consilierii locali PSD Sibiu își reafirmă convingerea că marile proiecte ale orașului trebuie construite împreună cu cetățenii.

În acest sens, PSD Sibiu propune înființarea unui Centru de Participare Civică în cadrul Primăriei, care să asigure consultări publice permanente cu locuitorii, mediul privat, mediul academic, experți etc, înaintea demarării proiectelor majore, astfel încât să fie evitate eventuale greșeli din temele de proiectare sau din documentațiile tehnice, dar și identificarea precisă a nevoilor și așteptărilor cetățenilor. Totodată, este esențial pentru creșterea transparenței administrative și adaptarea deciziilor publice la nevoile reale ale comunității.

Centrul ar funcționa ca un spațiu deschis de dialog, informare și colectare de idei, oferind răspunsuri în timp real și un mecanism clar de feedback din partea administrației. O astfel de structură ar contribui la creșterea încrederii publice, la o mai bună utilizare a resurselor, la dezvoltarea unei culturi civice active în municipiul Sibiu și atragerea de expertiză locală.

PSD Sibiu solicită administrației locale analizarea acestei propuneri, în vederea inițierii unui parteneriat instituțional care să aducă valoare deciziilor Consiliului Local și proiectelor orașului.“