revoluția de la sibiu, în imagini: 22 decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi din istoria orașului / foto 

Au trecut 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, eveniment care a pus capăt regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. La Sibiu, Revoluția a avut un caracter deosebit de violent, iar ziua de 22 decembrie este considerată cea mai sângeroasă zi din istoria orașului, prin numărul mare de victime și amploarea confruntărilor armate.

Ecourile Revoluției de la Timișoara au ajuns rapid și la Sibiu. Primele semnale au apărut în 19 și 20 decembrie 1989, când au fost răspândite manifeste și au existat discuții tensionate în marile întreprinderi industriale.

Apoi, în 21 decembrie, muncitori, studenți și tineri au început să se adune în centrul orașului, exprimându-și public nemulțumirea față de regimul comunist și solidaritatea cu orașele aflate deja în revoltă.

Sursa: Facebook/Feri Arany

Cea mai sângeroasă zi din istoria Sibiului

Dimineața zilei de 22 decembrie 1989 a adus mii de sibieni în stradă. După anunțul fugii lui Nicolae Ceaușescu de la București, tensiunea din oraș nu s-a redus, ba din contră, a escaladat rapid. În zona centrală, în apropierea sediilor de partid, Miliției și Armatei, au izbucnit confruntări pe fondul confuziei, ordinelor și al psihozei „teroriștilor”.

S-a tras intens în acea zi, iar numeroși civili neînarmați au fost prinși în focul încrucișat. Străzile orașului, clădirile publice și chiar zonele rezidențiale au devenit scene de război urban.

Simbolul abuzurilor din timpul Revoluției

Un episod aparte, devenit simbolic pentru Revoluția de la Sibiu, este legat de bazinul de înot din oraș, transformat în mod improvizat în loc de detenție. Zeci de persoane suspectate fără probe că ar fi teroriști au fost reținute aici în condiții dure, ținute sub pază armată, supuse umilințelor și, în unele cazuri, violenței.

Ulterior s-a dovedit că majoritatea celor închiși la bazin erau civili nevinovați, muncitori, studenți sau simpli trecători, ceea ce a accentuat drama și absurdul acelor zile.

Sibiu, oraș-martir

Sibiul se numără printre orașele cu cele mai multe victime raportat la populație în timpul Revoluției din 1989.

Conform datelor oficiale și cercetărilor istorice, peste 90 de persoane au murit la Sibiu, iar cea mai mare parte a victimelor s-a înregistrat în 22 decembrie 1989. Alte câteva sute de persoane au fost rănite, multe dintre ele grav.

Evenimentele din ultimele zile din decembrie 1989 au generat anchete, procese și controverse care s-au întins pe parcursul anilor următori.

Astăzi, Sibiul este recunoscut drept oraș-martir al Revoluției din 1989. Imaginile și mărturiile din acele zile rămân o amintire dureroasă a prețului plătit de sibieni pentru libertate și democrație.

Sursa foto: Feri Arany/Facebook